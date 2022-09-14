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Сі вперше за пандемію виїхав з Китаю, говоритиме з Путіним
16:34 14.09.2022 |
В програмі візиту лідера Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, яку він розглядає як противагу західним альянсам. Сі зустрінеться тета-а-тет з президентом РФ і говоритиме про Україну.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 14 вересня, розпочав свою першу закордонну поїздку з моменту спалаху пандемії COVID-19. Спочатку він прибув до Казахстану, а пізніше поїде до Узбекистану, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на полях якої матиме окрему зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
Сі зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і почесна варта. Всі вони були в масках, повідомляє агенція AP.
У казахському уряді прогнозували, що лідери обговорять енергетику та торгівлю. Напередодні візиту Сі в статті для китайських державних ЗМІ писав про готовність співпрацювати з Казахстаном для "поглиблення співпраці в забезпеченні правопорядку, безпеці та обороні", а також у боротьбі з торгівлею наркотиками, транснаціональною організованою злочинністю, тероризмом, сепаратизмом і релігійним екстремізмом.
Також зараз з візитом у Казахстані перебуває Папа Римський Франциск, але його зустріч з лідером Китаю там не планується.
Альтернатива західним альянсам
19 вересня Сі братиме участь у саміті ШОС - організації, до якої входять Китай, Росія, Індія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Пакистан і Таджикистан. Серед спостерігачів - Іран і Афганістан. Її створили в 2001 році як політичну, економічну та безпекову організацію, щоби конкурувати з західними інституціями.
Напередодні візиту лідер Китаю написав, що група показала "прекрасний приклад нового типу міжнародних відносин, що включають взаємну повагу, чесність, справедливість і взаємовигідну співпрацю, і довела, що є важливою і конструктивною силою". Ці коментарі повторив радник Кремля з зовнішньої політики Юрій Ушаков, який заявив, що "ШОС пропонує реальну альтернативу західноцентричним організаціям".
Путін і Сі говоритимуть про Україну
Ушаков також повідомив, що переговори Сі та Путіна матимуть "особливе значення", зосереджуючись на війні в Україні та зростаючих економічних зв'язках Росії з Китаєм.
Зустріч лідерів Китаю і Росії очікувалась давно, але відбуватиметься в той момент, коли Росія зазнає серйозних невдач в Україні, зауважує агентство AFP. "Цей візит - надзвичайно важливий. Ми, звичайно, сподіваємося, що він сприятиме розвитку політичних, економічних і комерційних відносин з Китаєм", - заявив напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Роман Василенко.
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