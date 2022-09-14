Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сі вперше за пандемію виїхав з Китаю, говоритиме з Путіним

 

В програмі візиту лідера Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, яку він розглядає як противагу західним альянсам. Сі зустрінеться тета-а-тет з президентом РФ і говоритиме про Україну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 14 вересня, розпочав свою першу закордонну поїздку з моменту спалаху пандемії COVID-19. Спочатку він прибув до Казахстану, а пізніше поїде до Узбекистану, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на полях якої матиме окрему зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Сі зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і почесна варта. Всі вони були в масках, повідомляє агенція AP.

У казахському уряді прогнозували, що лідери обговорять енергетику та торгівлю. Напередодні візиту Сі в статті для китайських державних ЗМІ писав про готовність співпрацювати з Казахстаном для "поглиблення співпраці в забезпеченні правопорядку, безпеці та обороні", а також у боротьбі з торгівлею наркотиками, транснаціональною організованою злочинністю, тероризмом, сепаратизмом і релігійним екстремізмом.

Також зараз з візитом у Казахстані перебуває Папа Римський Франциск, але його зустріч з лідером Китаю там не планується.

Альтернатива західним альянсам

19 вересня Сі братиме участь у саміті ШОС - організації, до якої входять Китай, Росія, Індія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Пакистан і Таджикистан. Серед спостерігачів - Іран і Афганістан. Її створили в 2001 році як політичну, економічну та безпекову організацію, щоби конкурувати з західними інституціями.

Напередодні візиту лідер Китаю написав, що група показала "прекрасний приклад нового типу міжнародних відносин, що включають взаємну повагу, чесність, справедливість і взаємовигідну співпрацю, і довела, що є важливою і конструктивною силою". Ці коментарі повторив радник Кремля з зовнішньої політики Юрій Ушаков, який заявив, що "ШОС пропонує реальну альтернативу західноцентричним організаціям".

Путін і Сі говоритимуть про Україну

Ушаков також повідомив, що переговори Сі та Путіна матимуть "особливе значення", зосереджуючись на війні в Україні та зростаючих економічних зв'язках Росії з Китаєм.

Зустріч лідерів Китаю і Росії очікувалась давно, але відбуватиметься в той момент, коли Росія зазнає серйозних невдач в Україні, зауважує агентство AFP. "Цей візит - надзвичайно важливий. Ми, звичайно, сподіваємося, що він сприятиме розвитку політичних, економічних і комерційних відносин з Китаєм", - заявив напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Роман Василенко.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1929  0,02 0,06 41,1654  0,05 0,11
EUR 40,0304  0,17 0,43 41,2568  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес