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АНАЛІТИКА

Єврокомісія запропонує зменшити фінансування для Угорщини через корупцію, – Bloomberg

 

Європейська Комісія рекомендуватиме зменшити фінансування адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо широкого поширення хабарництва в країні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела серед чиновників ЄС.

За даними співрозмовників видання Єврокомісія планує офіційно оформити свою оцінку в неділю. Після цього уряди країн ЄС ухвалять остаточне рішення протягом трьох місяців. При цьому для ухвалення пропозиції Єврокомісії буде достатньо голосів кваліфікованої більшості держав-членів.

За словами одного з чиновників, Єврокомісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. У Угорщини буде один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжений максимум до трьох місяців.

Угорщина стала першою країною, до якої були застосовані нові правила ЄС, які дозволяють карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Єврокомісія витратила місяці на розслідування руйнування верховенства права під час більш ніж десятирічного перебування Орбана при владі.

Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро від Євросоюзу до 2027 року. Нещодавно він запропонував створити антикорупційне агентство та внести зміни до ряду законів, у тому числі щодо державних закупівель, щоб розблокувати виділення цих коштів.

Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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