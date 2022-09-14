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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн
12:09 14.09.2022 |
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити", - сказала вона
Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
24 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.
У квітні оператори мобільного зв'язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.
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