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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує обмежити прибутки компаній-виробників електроенергії

 

Глава Єврокомісії оприлюдинала у середу план обмеження доходів компаній-виробників електроенергії, щоб зібрати 140 мільярдів євро для допомогти людям під час енергокризи.

Про це Урсула фон дер Ляєн оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми пропонуємо обмежити прибутки компаній, які виробляють електроенергію за низькою ціною. Ці компанії одержують доходи, про які вони ніколи не думали і навіть не мріяли. У нашій соціальній ринковій економіці прибуток - це добре. Але в наш час неправильно отримувати неймовірний рекордний прибуток за рахунок війни та за рахунок споживачів. У ці часи прибуток необхідно розділити і направити тим, хто її найбільше потребує", - скзала фон дер Ляєн.

За її словами, ця пропозиція дозволить зібрати понад 140 мільярдів євро для держав-членів, щоб пом'якшити удар енегокризи.

"І оскільки ми перебуваємо в кризі викопного палива, галузь викопного палива теж має особливий обов'язок. Великі нафтові, газові та вугільні компанії також отримують величезні прибутки. Тож вони мають платити справедливу частку - вони мають зробити внесок у кризу", - додала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що газосховища ЄС заповнені на 84% напередодні зими.
Ключові теги: ЄС
 

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