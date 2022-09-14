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АНАЛІТИКА

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

 

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях Спеціального Європейського комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (CAHAMA), повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, відповідне рішення Комітету міністрів Ради Європи було представлене на відеоконференції 58-го засідання CAHAMA.

Наголошується, що Українська делегація наполягала на цьому рішенні на попередніх засіданнях спеціального комітету.

Також Мінспорту наголошує, що держави-агресори мають бути позбавлені права голосу і в моніторинговій групі Антидопінгової конвенції РЄ (T-DO).

"Українська сторона очікує від Секретаріату РЄ безумовного дотримання відповідних рішень КМСЄ та рекомендацій Комітету юридичних радників міжнародного публічного права Організації", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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