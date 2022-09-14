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АНАЛІТИКА

Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk продав останній актив у Росії

 

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS закрила угоду про продаж російській групі "Дело" місцевого підприємця Сергія Шишкарьова останнього свого значного активу в Росії - 30,75% акцій компанії Global Ports Investments.

Як повідомила російська компанія-покупець, угода закрита після отримання відповідних дозволів російської влади, пише місцева редакція Forbes.

У прес-релізі наголошується, що угода передбачає можливість для Moeller-Maersk повернутися в майбутньому до спільного бізнесу з групою.

Після завершення угоди група "Дело" стала власником 61,5% акцій Global Ports. По 9% мають Ilibrinio Establishment Ltd та Polozio Enterprises Ltd (колишні власники Національної контейнерної компанії), free float складає 20,5%.

На початку березня Лондонська біржа зупинила торги акціями Global Ports, на той час капіталізація Global Ports становила $121,3 млн. Виходячи з цієї оцінки, 30,75% компанії коштували близько $37,3 млн.

Global Ports управляє п'ятьма контейнерними терміналами в Росії ("Петролеспорт", Перший контейнерний термінал, Усть-Лузький контейнерний термінал та "Мобі Дік" на Балтиці, а також Східна стивідорна компанія на Далекому Сході) та двома контейнерними терміналами у Фінляндії ("Мулті-Лінк" " у Гельсінкі та Котці). Їй також належить внутрішній контейнерний термінал Логістичний парк Яніно під Санкт-Петербургом.

Як повідомлялося, данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.

A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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