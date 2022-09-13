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АНАЛІТИКА

Токаєв згоден повернути Нур-Султану назву Астана

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію парламентарів перейменувати столицю країни Нур-Султан, повернувши їй назву Астана. Відповідну пропозицію депутатів внесено до проєкту конституційного закону за згодою президента, повідомив речник глави держави Руслан Желдібай у вівторок, 13 вересня.

Як пояснив Желдібай, ініціативу повернути столиці попередню назву висловлювали мешканці на зустрічах із депутатами, а також у численних зверненнях, які надходили від громадян під час референдуму щодо проєкту нової Конституції.

"При цьому Президент вважає історичним фактом вирішальну роль Н.А. Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці. Тому інші об'єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої найменування", - уточнив Желдібай.

Перейменування столиці Казахстану

На початку вересня група депутатів від партії "Жаңа Қазақстан" ("Новий Казахстан") запропонувала повернути столиці Казахстану назву - Астана (у перекладі з казахської - "столиця"). "Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називають місто, до того ж народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - "Астана", яка свого часу була запропонована першим президентом", - заявили парламентарі.

Столиця Казахстану отримала назву "Нур-Султан" у 2019 році на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Це була пропозиція Токаєва, який тоді лише вступив на посаду глави держави.

На честь Назарбаєва у країні названі столичний аеропорт, університет та мережа шкіл, парки спортивні комплекси та музеї у деяких містах.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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