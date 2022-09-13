Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 20:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Токаєв згоден повернути Нур-Султану назву Астана
17:22 13.09.2022 |
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію парламентарів перейменувати столицю країни Нур-Султан, повернувши їй назву Астана. Відповідну пропозицію депутатів внесено до проєкту конституційного закону за згодою президента, повідомив речник глави держави Руслан Желдібай у вівторок, 13 вересня.
Як пояснив Желдібай, ініціативу повернути столиці попередню назву висловлювали мешканці на зустрічах із депутатами, а також у численних зверненнях, які надходили від громадян під час референдуму щодо проєкту нової Конституції.
"При цьому Президент вважає історичним фактом вирішальну роль Н.А. Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці. Тому інші об'єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої найменування", - уточнив Желдібай.
Перейменування столиці Казахстану
На початку вересня група депутатів від партії "Жаңа Қазақстан" ("Новий Казахстан") запропонувала повернути столиці Казахстану назву - Астана (у перекладі з казахської - "столиця"). "Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називають місто, до того ж народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - "Астана", яка свого часу була запропонована першим президентом", - заявили парламентарі.
Столиця Казахстану отримала назву "Нур-Султан" у 2019 році на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Це була пропозиція Токаєва, який тоді лише вступив на посаду глави держави.
На честь Назарбаєва у країні названі столичний аеропорт, університет та мережа шкіл, парки спортивні комплекси та музеї у деяких містах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
ТОП-НОВИНИ
|На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дочірня компанія Volkswagen з виробництва вантажівок MAN та Scania позбулася бізнесу в Росії
|У бюджеті ЄС немає коштів для України на наступний рік, потрібні «надзвичайні зусилля», – єврокомісар
|Європарламент проголосує щодо 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в четвер
|FT: США обговорюють із союзниками передачу Україні винищувачів і засобів ППО
|ЄС відмовився від ідеї запровадити граничну ціну на російський газ – ЗМІ
Бізнес
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління