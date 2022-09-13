Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У бюджеті ЄС немає коштів для України на наступний рік, потрібні «надзвичайні зусилля», – єврокомісар

 

Єврокомісія наразі не має конкретного бачення, яким чином забезпечити надання фінансової допомоги Україні у наступному році, коштів у затвердженому бюджеті Євросоюзу на це немає.

Про це єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

Він висловив упевненість, що до кінця цього року ЄС виділить Україні останні 3 мільярди євро із затвердженого наприкінці червня пакету фінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Водночас Ган наголосив, що складнішим виглядає питання надання довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки війна продовжується.

Він пояснив, що більшість коштів із загального бюджету ЄС уже виділена для інших зобов'язань, натякнувши, що у майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку - а це дуже ймовірно - що війна триватиме в новому році... Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності", - сказав Ган.

При цьому єврокомісар зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

"Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну", - сказав він.

"Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов'язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми повинні виконувати наші зобов'язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі", - додав Ган.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів майже $18 млрд, однак протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно ще близько $105 млрд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у тому числі Україна розпочала політичні консультації з країнами ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 12 мільярдів євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2159
  0,1189
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес