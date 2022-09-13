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АНАЛІТИКА

Європарламент проголосує щодо 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в четвер

 

Європарламент погодився проголосувати в четвер за терміновою процедурою за пропозицію про надання Україні макрофінансового кредиту на 5 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія після тривалих перемовин країн ЄС офіційно запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 7 вересня.

Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Рада ЄС схвалила виділення 5 млрд євро макрофіну Україні 9 вересня.

Вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році 18 травня.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня. Однак далі у ЄС розгорнулись суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває.
 

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