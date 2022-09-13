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АНАЛІТИКА

У Німеччині відкладуть плани легалізувати канабіс через невідповідність праву ЄС – ЗМІ

 

Ініціатива з легалізації канабісу, висунута коаліційним урядом Німеччини, суперечить законодавству Європейського Союзу, свідчить аналіз юридичного відділення Бундестагу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RND із посиланням на текст аналізу.

Згідно з юристами німецького парламенту, рамкове рішення ЄС від 2004 року передбачає обов'язкове покарання за виробництво, вирощування, збут і транспортування наркотичних речовин у кожній державі-члені. До цих наркотичних речовин входять усі, що містяться у Віденській конвенції про психотропні речовини від 1971 року. Серед них згадується і канабіс.

Крім того, обмеження щодо легалізації канабісу містяться і в Шенгенському протоколі, учасники якого зобов'язалися "запобігати незаконному експорту наркотиків усіх видів, зокрема й продуктів канабісу, а також їхньому продажу, купівлі та постачанню".

Юристи Бундестагу вважають, що Нідерланди не можуть бути прикладом для наслідування в питанні легалізації канабісу, який обіцяв уряд - адже там існує закон, що передбачає кримінальну відповідальність за його вирощування, продаж і володіння, хоча він і фактично не діє, якщо йдеться про невелику кількість наркотику.

Уряд Німеччини зобов'язався легалізувати контрольований продаж канабісу дорослим у ліцензованих магазинах у минулорічній коаліційній угоді між трьома партіями. Партії заявили, що план забезпечить контроль якості канабісу, а також захистить молодь.

На початку травня міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах заявив, що планує підготувати законопроєкт у другій половині року після слухань із експертами, а в червні в Німеччині почались експертні слухання з цього питання.
 

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