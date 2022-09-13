Президентка Молдови: Росія може зупинити поставку газу з 1 жовтня

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія може зупинити поставки газу країні з 1 жовтня.

Про це вона сказала в інтерв'ю в ефірі телеканалу TV8, пише "Європейська правда".

Санду вважає, що Росія може "закрити кран" після 1 жовтня, посилаючись на відсутність аудиту боргів "Молдовагазу". Однак насправді, за словами Санду, рішення "Газпрому" базуватиметься на формулі розрахунку, яка змінюється на початку місяця і яка призведе до нижчої закупівельної ціни.

"Ми знаємо, що з 1 жовтня ми повинні переходити на нову формулу розрахунку, і ми повинні платити набагато менше, ніж зараз. І саме через це ми вважаємо, що є ризик того, що "Газпром" припинить поставки газу", - сказала Санду.

За її словами, уряд допомагатиме громадянам компенсаціями та робить усе, що можна, щоб зменшити обсяги споживання газу.

На думку Санду, можливе припинення постачання після 1 жовтня через зрив термінів аудиту "Молдовагазу" є лише формальним приводом.

"Не може бути причиною, що не проведено аудит. Для реструктуризації боргів угоду потрібно було підписувати 1 травня. Цього не сталося і далі нічого не сталося. 1 жовтня - це не дата в протоколі, яку можна було б пов'язати з тим, що зараз немає цих угод щодо реструктуризації боргів", - зазначила президентка.

Санду також заперечила звинувачення в тому, що влада не хоче вести переговорів щодо ціни на газ із Москвою.

"Кожен місяць є спроби з боку уряду переглянути цю формулу. Але "Газпром" не має жодного бажання", - сказала глава держави.

Вона запевнила, що Молдова взимку не залишиться без газу, оскільки є альтернативні джерела, але найбільшою проблемою залишається питання ціни.