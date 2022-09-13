Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка Молдови: Росія може зупинити поставку газу з 1 жовтня

 

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія може зупинити поставки газу країні з 1 жовтня.

Про це вона сказала в інтерв'ю в ефірі телеканалу TV8, пише "Європейська правда".

Санду вважає, що Росія може "закрити кран" після 1 жовтня, посилаючись на відсутність аудиту боргів "Молдовагазу". Однак насправді, за словами Санду, рішення "Газпрому" базуватиметься на формулі розрахунку, яка змінюється на початку місяця і яка призведе до нижчої закупівельної ціни.

"Ми знаємо, що з 1 жовтня ми повинні переходити на нову формулу розрахунку, і ми повинні платити набагато менше, ніж зараз. І саме через це ми вважаємо, що є ризик того, що "Газпром" припинить поставки газу", - сказала Санду.

За її словами, уряд допомагатиме громадянам компенсаціями та робить усе, що можна, щоб зменшити обсяги споживання газу.

На думку Санду, можливе припинення постачання після 1 жовтня через зрив термінів аудиту "Молдовагазу" є лише формальним приводом.

"Не може бути причиною, що не проведено аудит. Для реструктуризації боргів угоду потрібно було підписувати 1 травня. Цього не сталося і далі нічого не сталося. 1 жовтня - це не дата в протоколі, яку можна було б пов'язати з тим, що зараз немає цих угод щодо реструктуризації боргів", - зазначила президентка.

Санду також заперечила звинувачення в тому, що влада не хоче вести переговорів щодо ціни на газ із Москвою.

"Кожен місяць є спроби з боку уряду переглянути цю формулу. Але "Газпром" не має жодного бажання", - сказала глава держави.

Вона запевнила, що Молдова взимку не залишиться без газу, оскільки є альтернативні джерела, але найбільшою проблемою залишається питання ціни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес