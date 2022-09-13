Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія може втратити свій парк регіональних чеських літаків через санкції
10:36 13.09.2022 |
Росія може втратити свій парк легких чеських літаків L-410, які використовуються на регіональних авіалініях.
Про це повідомила російська авіакомпанія СиЛА ("Сибірська легка авіація") за підсумками конференції експлуатантів L-410, пише РБК.
У протоколі за підсумками конференції йдеться, що існує реальна загроза зупинки польотів літаків L-410 у Росії, що "завдасть шкоди санітарним перевезенням, суттєво обмежить або повністю припинить авіасполучення між віддаленими пунктами країни".
У документі пояснюється, що на тлі європейських санкцій чеський завод Aircraft Industries проінформував російських перевізників, у парку яких є L-410, про неможливість виконання зобов'язань, пов'язаних із підтриманням льотної придатності літаків, постачанням комплектуючих та надання послуг з ремонту.
"Припинили взаємодію також організації, які забезпечують технічну підтримку основних компонентів літака - двигунів та повітряних гвинтів. Немає можливості ремонту імпортних комплектуючих", - сказано у протоколі.
Крім технічної підтримки з боку розробника, припинено й оновлення технічної документації, йдеться в повідомленні російської авіакомпанії. Щоб вирішити це питання "потрібний значний час і джерело фінансування", стверджують російські авіакомпанії.
За даними Росавіації станом на середину лютого, літаки L-410 у своєму парку мали десять авіакомпаній, сумарний парк становив майже 40 повітряних суден цього типу.
L-410 використовують перевізники в Архангельській, Магаданській, Іркутській, Оренбурзькій областях, Забайкальському, Камчатському, Красноярському та Хабаровському краях, Республіці Комі та інших регіонах.
У 2019 році до пандемійного року L-410 перевезли до Росії 112,5 тис. пасажирів, випливає з даних Транспортної клірингової палати.
Легкий двомоторний літак L-410 розробили в Чехії. Компанія-виробник L-410 Aircraft Industries до кінця квітня цього року належала російському власнику (у грудні 2018 року власником авіазаводу стало ТОВ "Остов", а до цього ним володіла Уральська гірничо-металургійна компанія). Однак потім її викупила чеська Omnipol.
Літак L-410 може перевозити до 19 пасажирів. Його використовують для регіональних перевезень, особливо для польотів у важкодоступні місця.
Наприкінці серпня на тлі санкцій регіональні авіакомпанії та підприємства провели конференцію щодо збереження літаків L-410 у робочому стані. Захід пройшов з ініціативи авіакомпанії СіЛА, серед інших учасників були Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), Камчатське авіаційне підприємство, авіакомпанії "Красавіа", "Байкал Аеро", "2-й Архангельський об'єднаний авіазагін" та інші.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ТОП-НОВИНИ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині відкладуть плани легалізувати канабіс через невідповідність праву ЄС – ЗМІ
|Президентка Молдови: Росія може зупинити поставку газу з 1 жовтня
|США можуть незабаром оголосити про виділення $600 млн військової допомоги Україні – ЗМІ
|Росія може втратити свій парк регіональних чеських літаків через санкції
|Ізраїль та Азербайджан погодилися постачати Євросоюзу додаткові обсяги газу
|EMA дозволило використовувати адаптовану вакцину Pfizer проти підваріантів штаму «омікрон»
Бізнес
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи