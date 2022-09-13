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АНАЛІТИКА

Росія може втратити свій парк регіональних чеських літаків через санкції

 

Росія може втратити свій парк легких чеських літаків L-410, які використовуються на регіональних авіалініях.

Про це повідомила російська авіакомпанія СиЛА ("Сибірська легка авіація") за підсумками конференції експлуатантів L-410, пише РБК.

У протоколі за підсумками конференції йдеться, що існує реальна загроза зупинки польотів літаків L-410 у Росії, що "завдасть шкоди санітарним перевезенням, суттєво обмежить або повністю припинить авіасполучення між віддаленими пунктами країни".

У документі пояснюється, що на тлі європейських санкцій чеський завод Aircraft Industries проінформував російських перевізників, у парку яких є L-410, про неможливість виконання зобов'язань, пов'язаних із підтриманням льотної придатності літаків, постачанням комплектуючих та надання послуг з ремонту.

"Припинили взаємодію також організації, які забезпечують технічну підтримку основних компонентів літака - двигунів та повітряних гвинтів. Немає можливості ремонту імпортних комплектуючих", - сказано у протоколі.

Крім технічної підтримки з боку розробника, припинено й оновлення технічної документації, йдеться в повідомленні російської авіакомпанії. Щоб вирішити це питання "потрібний значний час і джерело фінансування", стверджують російські авіакомпанії.

За даними Росавіації станом на середину лютого, літаки L-410 у своєму парку мали десять авіакомпаній, сумарний парк становив майже 40 повітряних суден цього типу.

L-410 використовують перевізники в Архангельській, Магаданській, Іркутській, Оренбурзькій областях, Забайкальському, Камчатському, Красноярському та Хабаровському краях, Республіці Комі та інших регіонах.

У 2019 році до пандемійного року L-410 перевезли до Росії 112,5 тис. пасажирів, випливає з даних Транспортної клірингової палати.

Легкий двомоторний літак L-410 розробили в Чехії. Компанія-виробник L-410 Aircraft Industries до кінця квітня цього року належала російському власнику (у грудні 2018 року власником авіазаводу стало ТОВ "Остов", а до цього ним володіла Уральська гірничо-металургійна компанія). Однак потім її викупила чеська Omnipol.

Літак L-410 може перевозити до 19 пасажирів. Його використовують для регіональних перевезень, особливо для польотів у важкодоступні місця.

Наприкінці серпня на тлі санкцій регіональні авіакомпанії та підприємства провели конференцію щодо збереження літаків L-410 у робочому стані. Захід пройшов з ініціативи авіакомпанії СіЛА, серед інших учасників були Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), Камчатське авіаційне підприємство, авіакомпанії "Красавіа", "Байкал Аеро", "2-й Архангельський об'єднаний авіазагін" та інші.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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