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EMA дозволило використовувати адаптовану вакцину Pfizer проти підваріантів штаму «омікрон»
09:16 13.09.2022 |
Комітет з лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) рекомендував дозволити адаптовану двовалентну вакцину для підваріантів "омікрону" BA.4 та BA.5 на додачу до раніше розроблених вакцин для вихідного штаму SARS-CoV-2.
"Ця рекомендація ще більше розширить арсенал доступних вакцин для захисту людей від COVID-19, оскільки пандемія триває, і в холодну пору року очікуються нові хвилі інфекцій", - повідомляється в оприлюдненому в понеділок комюніке EMA.
У документі пояснюється, що вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 призначена для людей віком від 12 років, які пройшли хоча б первинну вакцинацію проти COVID-19.
Ця вакцина є адаптованою версією мРНК вакцини проти COVID-19 Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Вакцини адаптують для кращої відповідності варіантам SARS-CoV-2, які циркулюють, вони призначені для того, щоб забезпечити ширший захист від різних можливих варіантів, йдеться в повідомленні європейського агентства.
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