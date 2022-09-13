Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

EMA дозволило використовувати адаптовану вакцину Pfizer проти підваріантів штаму «омікрон»

 

Комітет з лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) рекомендував дозволити адаптовану двовалентну вакцину для підваріантів "омікрону" BA.4 та BA.5 на додачу до раніше розроблених вакцин для вихідного штаму SARS-CoV-2.

"Ця рекомендація ще більше розширить арсенал доступних вакцин для захисту людей від COVID-19, оскільки пандемія триває, і в холодну пору року очікуються нові хвилі інфекцій", - повідомляється в оприлюдненому в понеділок комюніке EMA.

У документі пояснюється, що вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 призначена для людей віком від 12 років, які пройшли хоча б первинну вакцинацію проти COVID-19.

Ця вакцина є адаптованою версією мРНК вакцини проти COVID-19 Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Вакцини адаптують для кращої відповідності варіантам SARS-CoV-2, які циркулюють, вони призначені для того, щоб забезпечити ширший захист від різних можливих варіантів, йдеться в повідомленні європейського агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес