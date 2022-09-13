Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен: Іран зробив крок назад від укладення ядерної угоди

 

Висловлена Іраном позиція на переговорах з відновлення ядерної угоди - це крок назад. США не поспішатимуть приєднуватися до неї за будь-яку ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена під час перебування у Мехіко

Посадовець зазначив, що впродовж останніх тижнів було усунуто певні прогалини.

"Іран відійшов від деяких сторонніх вимог, не пов'язаних безпосередньо зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД, що неформально називається Іранською ядерною угодою - ред.)", - сказав Блінкен.

За його словами, "відповідь Ірану на пропозиції ЄС стосовно ядерної угоди є кроком назад, і це робить малоймовірним досягнення домовленості в близькій перспективі".

"Ми не збираємося погоджуватися на угоду, яка не відповідає нашим кінцевим вимогам", - додав глава Держдепу США.

До слова, влада Ірану направила ЄС відповідь на пропозиції щодо відновлення ядерної угоди. Однак зміст послання невідомий.

Нагадаємо, в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес