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Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах прикордоння: звернеться до Росії, ОДКБ та ООН
08:44 13.09.2022 |
У ніч проти вівторка Вірменія заявила про обстріл своїх прикордонних населених пунктів з боку Азербайджану - ескалація триває, а Єреван вирішив звернутися до Росії, Організації договору колективної безпеки та ООН із вимогою вжити заходів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з повідомленням міністерства оборони Вірменії, обстріл почався близько 00:05 за місцевим часом. Єреван стверджує, що азербайджанська сторона застосовує артилерію і вогнепальну зброю великого калібру, а також безпілотники.
На терміновому брифінгу речник Міноборони Вірменії Арам Торосян заявив, що під обстріли потрапили населені пункти на різних напрямках, а удари Азербайджану нібито наносяться і по об'єктах цивільної інфраструктури. Він також підтвердив інформацію про загиблих і поранених з вірменського боку.
Своєю чергою міністерство оборони Азербайджану заявило, що твердження вірменської сторони про нібито обстріли цивільного населення "не відображають дійсності" та є дезінформацією.
"У відповідь на провокації Вірменії здійснюються локальні контрзаходи проти законних військових цілей, які є вогневими точками. Заходи у відповідь мають малий масштаб і є точковими, а також спрямовані на гарантування безпеки азербайджанських кордонів і придушення провокацій Вірменії", - йдеться в поширеному повідомленні.
Пізніше там назвали "маячнею" повідомлення вірменських ЗМІ про нібито вторгнення на територію Вірменії.
На тлі ескалації прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, президентом Франції Емманюелем Макроном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Останній закликав сторони до негайного припинення вогню.
Крім того, Рада безпеки Вірменії провела екстрене засідання у зв'язку із ситуацією на кордоні й ухвалила рішення звернутися до Росії у межах договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, Організації договору колективної безпеки і Ради Безпеки ООН.
За останніми повідомленнями, станом на ранок вівторка обстріли на азербайджансько-вірменському кордоні тривають.
Між сторонами вже понад 30 років триває конфлікт у зв'язку із захопленням Вірменією території невизнаного Нагірного Карабаху, який вважається частиною Азербайджану за міжнародним правом.
Нагадаємо, останній виток напруженості між Азербайджаном і Вірменією відбувся минулого місяця, коли сторони звинуватили одна одну в обстрілах у невизнаному Нагірному Карабаху. У результаті Баку пізніше отримало контроль над містом Лачин.
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