Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах прикордоння: звернеться до Росії, ОДКБ та ООН

 

У ніч проти вівторка Вірменія заявила про обстріл своїх прикордонних населених пунктів з боку Азербайджану - ескалація триває, а Єреван вирішив звернутися до Росії, Організації договору колективної безпеки та ООН із вимогою вжити заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням міністерства оборони Вірменії, обстріл почався близько 00:05 за місцевим часом. Єреван стверджує, що азербайджанська сторона застосовує артилерію і вогнепальну зброю великого калібру, а також безпілотники.

На терміновому брифінгу речник Міноборони Вірменії Арам Торосян заявив, що під обстріли потрапили населені пункти на різних напрямках, а удари Азербайджану нібито наносяться і по об'єктах цивільної інфраструктури. Він також підтвердив інформацію про загиблих і поранених з вірменського боку.

Своєю чергою міністерство оборони Азербайджану заявило, що твердження вірменської сторони про нібито обстріли цивільного населення "не відображають дійсності" та є дезінформацією.

"У відповідь на провокації Вірменії здійснюються локальні контрзаходи проти законних військових цілей, які є вогневими точками. Заходи у відповідь мають малий масштаб і є точковими, а також спрямовані на гарантування безпеки азербайджанських кордонів і придушення провокацій Вірменії", - йдеться в поширеному повідомленні.

Пізніше там назвали "маячнею" повідомлення вірменських ЗМІ про нібито вторгнення на територію Вірменії.

На тлі ескалації прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, президентом Франції Емманюелем Макроном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Останній закликав сторони до негайного припинення вогню.

Крім того, Рада безпеки Вірменії провела екстрене засідання у зв'язку із ситуацією на кордоні й ухвалила рішення звернутися до Росії у межах договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, Організації договору колективної безпеки і Ради Безпеки ООН.

За останніми повідомленнями, станом на ранок вівторка обстріли на азербайджансько-вірменському кордоні тривають.

Між сторонами вже понад 30 років триває конфлікт у зв'язку із захопленням Вірменією території невизнаного Нагірного Карабаху, який вважається частиною Азербайджану за міжнародним правом.

Нагадаємо, останній виток напруженості між Азербайджаном і Вірменією відбувся минулого місяця, коли сторони звинуватили одна одну в обстрілах у невизнаному Нагірному Карабаху. У результаті Баку пізніше отримало контроль над містом Лачин.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес