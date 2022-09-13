G7 може обмежити ціну російської нафти на рівні $40-60 за барель – Reuters

Верхня планка ціни на російську сиру нафту після введення обмежень на неї з боку країн «Великої сімки» коливатиметься в межах 40-60 доларів США за барель.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на опитаних експертів повідомляє Reuters.

Зокрема, у компанії ClearView Energy Partners, що базується у Вашингтоні, заявили, що офіційні особи країн G7 обговорювали діапазон 40-60 доларів за барель російської сирої нафти.

За словами аналітиків, верхня межа цього діапазону відповідає історичним цінам на російську нафту, тоді як нижня ближча до граничних витрат виробництва в росії.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі зазначив, що ті країни G7, які мали тривалі економічні та військові відносини з росією, можуть бути прихильниками вищого ліміту, до того ж, занадто низька верхня планка ціни на російську нафту може позбавити частини ринку Саудівську Аравію та інших експортерів нафти.

«Рівень (ліміту) визначатиметься як кількісними, так і якісними причинами», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня міністри фінансів країн G7 схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту, аби позбавити путіна додаткових доходів для продовження збройної агресії проти України.

Після цього Міністерство фінансів США видало рекомендації для бізнесу щодо звітності про ціну на російську нафту.