Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в Росії
16:32 12.09.2022 |
Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Виробництво в Санкт-Петербурзі призупинено до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і вживемо необхідних заходів", - сказав представник Nissan.
Завод, який простоює з березня після вторгнення Росії в Україну, спочатку повинен був відновити роботу в кінці вересня.
Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи і Японії, повідомила щоденна газета Nikkei.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ТОП-НОВИНИ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу – WSJ
|Індія передала Україні 12-й вантаж гумдопомоги з ліків та медобладнання
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
|G7 може обмежити ціну російської нафти на рівні $40-60 за барель – Reuters
|Сальвіні підтримує продовження постачання Італією зброї Україні
|Кремль відмовився виводити війська з окупованої Запорізької АЕС у відповідь на заклик МАГАТЕ
Бізнес
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi