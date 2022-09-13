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АНАЛІТИКА

Угорщина вимагає гарантій від ЄС, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав усі інституції Євросоюзу надати гарантії, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

Про це Сійярто зазначив у понеділок на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"У першому санкційному пакеті Брюсселя йшлося про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що всі брюссельські установи, всі національні органи та всі банки, що працюють у Європі, дотримуються цього положення", - зазначив Сійярто, вирушаючи у Прагу на Конгрес ядерної енергетики Центральної та Східної Європи.

Він додав, що Угорщина прискорила інвестиції в АЕС Пакш, єдину атомну електростанцію, щоб вони якнайшвидше сприяли безпечному енергопостачанню.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією. Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".
 

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