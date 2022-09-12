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Чорногорія обмірковує запровадження віз для росіян
11:53 12.09.2022 |
Міністр закордонних справ Чорногорії заявив про необхідність приєднатися до обмежень ЄС на в'їзд для громадян Росії.
Як повідомляє агентство Dan, якщо уряд підтримає ініціативу, Чорногорія може запровадити візовий режим для росіян, передає Радіо Свобода.
Із 2008 року росіяни можуть в'їжджати до Чорногорії без візи та перебувати на території країни до 90 днів. Як зазначає видання, кількість російських туристів влітку 2022 року збільшилася з 41 802 до 48 193 в порівнянні з тим же періодом минулого року.
Пропозиція МЗС Чорногорії надійшла на тлі зупинки із 12 вересня спрощеного візового режиму Євросоюзу з Росією. Тепер процес отримання візи вимагатиме більше часу та документів, а візовий збір збільшиться із 35 до 80 євро. Єврокомісія рекомендувала консульствам не видавати росіянам довгострокові багаторазові шенгенські візи.
У МЗС Чорногорії зазначили, що країна є партнером Євросоюзу і має повністю приєднатися до ЄС у цьому рішенні.
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