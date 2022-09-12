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Прем'єр Греції заявив, що не може уявити збройного конфлікту з Туреччиною
11:29 12.09.2022 |
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що не може собі уявити, що напруженість у відносинах із союзником по НАТО Туреччиною може колись перерости у збройний конфлікт.
Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".
На питання, чи може нещодавня ескалація риторики з боку Туреччини на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом стати прелюдією до збройного конфлікту, Міцотакіс відповів негативно.
"Я не вірю, що це колись станеться. І якби, не дай Боже, це сталося, Туреччина отримала б абсолютно розгромну відповідь. І я думаю, що вони чудово це знають. Туреччина знає про компетенцію грецьких збройних сил", - сказав він.
Міцотакіс додав, що, незважаючи на "неприйнятні" коментарі Ердогана, він, як і раніше, відкритий для діалогу та зустрічі з ним.
Він також пов'язав підтримку України Грецією з побоюваннями, що у разі перемоги Росія може стати прикладом для інших країн з експансіоністськими планами.
"Існує розділова лінія між країнами, які поважають непорушність кордонів і норм міжнародного права, і тими, хто вважає, що, ґрунтуючись на законі найсильнішого, вони можуть націлюватися на країни, які вважають слабшими, і змінювати кордони за своїми забаганками", - сказав Міцотакіс.
Міцотакіс додав, що "дуже важливо дати Україні шанс укласти мир з Росією на її власних умовах і вже точно не як стороні, яка програла у війні".
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