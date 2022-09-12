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АНАЛІТИКА

Туреччина звинуватила Грецію в обстрілі свого човна – Афіни кажуть про провокацію Анкари

 

Туреччина і Греція в суботу обмінялися черговими звинуваченнями в провокаціях - цього разу інцидент стався в міжнародних водах в Егейському морі, де грецька берегова охорона нібито обстріляла турецький човен.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили турецькі ЗМІ, зокрема TGRT Haber, із посиланням на джерела, двоє патрульних човнів берегової охорони Греції нібито відкрили вогонь по турецькому кораблю, що прямував під прапором Коморських островів.

Після цього на місце інциденту виїхали двоє патрульних катерів турецької берегової охорони, але грецькі човни "швидко попливли". У результаті ніхто не постраждав, а Анкара почала розслідування ситуації.

Турецькі джерела додають, що після цього висловили Греції протест і зажадали негайних пояснень та розслідування того, що відбулося. Стверджується, що на човні були 18 членів екіпажу, зокрема троє громадян Туреччини.

Грецька сторона, однак, має іншу версію подій. Як передає місцеве видання Proto Thema з посиланням на власні джерела, в суботу вранці турецький корабель, який пропливав повз острів Лесбос у бік турецького берега, не реагував на попередження берегової охорони.

Після цього вона зробила попереджувальні постріли в повітря. Човен продовжив свій шлях, а Греція повідомила про це Туреччину, аби вона встановила, яке саме судно прямує в її бік.

Хоча і Греція, і Туреччина є членами НАТО, між ними десятиліттями тривають суперечки щодо низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі й тамтешнього повітряного простору.

В останні тижні Анкара звинувачувала Афіни в кількох інцидентах, пов'язаних із дією її авіації в регіоні Середземного моря. Це дало турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану назвати дії Греції "ворожими".
 

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