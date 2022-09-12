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АНАЛІТИКА

Влада Молдови не дозволила Air Moldova відновити польоти до Москви

 

Орган цивільної авіації Республіки Молдова не дозволив авіакомпанії Air Moldova відновити польоти до Москви, як вона планувала, з 1 жовтня. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

Молдовський регулятор вирішив, що авіаційні рейси до Росії можуть бути небезпечними, і видав директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати рейси на території РФ.

9 вересня молдовська державна авіакомпанія Air Moldova оголосила про відновлення рейсів до Москви, які були призупинені з 24 лютого через російську агресію проти України.

Авіакомпанія пояснила своє рішення тим, що зараз громадяни Молдови змушені літати до Москви з пересадками, що створює їм "труднощі".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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