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Влада Молдови не дозволила Air Moldova відновити польоти до Москви
11:12 12.09.2022 |
Орган цивільної авіації Республіки Молдова не дозволив авіакомпанії Air Moldova відновити польоти до Москви, як вона планувала, з 1 жовтня. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.
Молдовський регулятор вирішив, що авіаційні рейси до Росії можуть бути небезпечними, і видав директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати рейси на території РФ.
9 вересня молдовська державна авіакомпанія Air Moldova оголосила про відновлення рейсів до Москви, які були призупинені з 24 лютого через російську агресію проти України.
Авіакомпанія пояснила своє рішення тим, що зараз громадяни Молдови змушені літати до Москви з пересадками, що створює їм "труднощі".
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