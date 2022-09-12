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АНАЛІТИКА

Британія ввела граничні суми рахунків на світло і газ для населення

 

Уряд Великої Британії встановлює граничну суму для рахунків за електроенергію і газ для домашніх господарств вже з 1 жовтня. Обмеження вводяться на два роки.

Про це заявив міністр з питань бізнесу, промислової стратегії та енергетики Великобританії Джейкоб ріс-Могг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Уряд прийняв "гарантію цін на енергоносії", згідно з якою типове домогосподарство платитиме не більше 2500 фунтів стерлінгів (2900 доларів) на рік, що зменшить розміри рахунків від очікуваних сум в середньому на 1000 фунтів (1160 доларів) на рік.

Крім того, Лондон зобов'язується підтримувати всі комерційні, благодійні та громадські організації в оплаті витрат на енергоносії протягом шести найближчих місяців.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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