Британія, Німеччина і Франція засумнівалися в бажанні Ірану підписати ядерну угоду

Великобританія, Франція і Німеччина висловили серйозні сумніви в прихильності Ірану відновлення ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно зі спільною заявою, європейські країни вважають, що позиція Тегерана ставить під загрозу перспективи відновлення Спільного всеосяжного плану дій.

На думку трьох країн, остання вимога Ірану викликає сумніви в тому, що він хоче повернення до узгодження плану дій. Нещодавно Іран підняв питання щодо його міжнародних зобов'язань в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і гарантіях постійно перебувати на зв'язку з МАГАТЕ з цього питання.

У МЗС Британії, Німеччини та Франції зазначають, що позиція Ірану суперечить його юридичним зобов'язанням.

