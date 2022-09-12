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АНАЛІТИКА

США розширять обмеження на постачання чіпів до Китаю

 

Адміністрація США планує в наступному місяці розширити обмеження на поставки в Китай американських напівпровідників в області штучного інтелекту, а також засобів для виробництва мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство торгівлі США має намір опублікувати нові правила, згідно з якими буде заборонено продаж обладнання для створення мікросхем китайським фабрикам, що виробляють певний тип напівпровідників наступного покоління в разі відсутності відповідної ліцензії американської влади.

Без ліцензії відомства також буде заборонено поставляти в КНР чіпи для штучного інтелекту.

Як відзначають джерела агентства, Міністерство торгівлі може включити додаткові обмеження, або внести зміни в обговорювані рестрикції. Відомство, як правило, в разі введення такого роду санкцій часто відхиляє заявки на отримання ліцензії.

На думку агентства, адміністрація президента Джо Байдена "прагне перешкодити розвитку Китаю, вибираючи своєю мішенню технології, в яких Сполучені Штати все ще зберігають лідерство". Представники американського уряду високого рангу також звернулися до союзників з метою переконати їх у необхідності ввести аналогічні обмеження.

Нагадаємо, 1 вересня Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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