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Мінфін США видав рекомендації для бізнесу щодо звітності про ціну на російську нафту
09:45 12.09.2022 |
Міністерство фінансів США у п'ятницю опублікувало рекомендації для приватного сектора щодо дотримання пропонованих обмежень на ціну російської нафти.
Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.
Вказівки, видані Управлінням контролю за іноземними активами міністерства (OFAC), ставлять перед приватними компаніями завдання забезпечити цінові обмеження шляхом отримання підтвердження того, що російська нафта продається за ціною, встановленою США та іншими країнами G7, або нижчою за неї. Вказівки спрямовані на страхові компанії та фінансові фірми, які сприяють міжнародній торгівлі нафтою.
Контроль за виконанням цінових санкцій «спиратиметься на процес ведення обліку та атестації, який дає змогу кожній стороні в ланцюжку поставок російської нафти морем продемонструвати чи підтвердити, що нафта була придбана за ціною, що не перевищує верхню межу», - йдеться в заяві OFAC.
Процес ведення обліку та атестації покликаний створити «безпечну гавань» для постачальників послуг, аби вони не постраждали за порушення санкцій, пояснили в міністерстві.
У заяві також міститься застереження до постачальників послуг щодо відповідальності за відмову або небажання надавати інформацію про ціни та за маніпуляції з товаросупровідними документами.
Як повідомлялося, 2 вересня міністри фінансів країн G7 схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту, аби позбавити путіна додаткових доходів для продовження збройної агресії проти України.
Очікується, що цінове обмеження буде запроваджене до 5 грудня для сирої нафти і до 5 лютого для нафтопродуктів, відповідно до рішення Європейського Союзу.
Водночас із санкційного пакета був виключений нафтопровід «Дружба». Такі винятки країни ЄС погодили під тиском Угорщини, разом з якою російську нафту продовжать отримувати Чеська Республіка та Словаччина.
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