У Пентагоні розкрили плани подальшого озброєння України

Нині триває виконання контрактів щодо озброєння України на суму у 1,2 мільярда доларів, повідомили в міноборони США. Загальна сума допомоги США Україні з початку вторгнення РФ перевищила 14,5 мільярда доларів.

У міністерстві оборони США повідомили про виконання наразі контрактів на суму у 1,2 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Зокрема, йдеться про постачання Україні боєприпасів для артсистем калібром 155 міліметрів, тактичних ударних безпілотних комплексів Switchblade, радарних систем та тактичних транспортних засобів.

Як повідомили у Пентагоні у п'ятницю, 9 вересня, відомство намагається пришвидшити постачання цієї зброї та техніки Україні, вдаючись до практики, коли деталі контрактів з компаніями-виробниками ще остаточно не визначені, але виробництво вже триває.

Крім подальшого постачання озброєння Києву, Пентагон нині здійснює поповнення власних запасів, оскільки багато зброї Україні було надано напряму з арсеналу армії США. Загалом для цього поповнення на даний момент відбувається реалізація контрактів на суму у 1,2 мільярда доларів, з них 352 мільйони - на закупівлю переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, 624 мільйони - переносних зенітно-ракетних комплексів класу "земля - повітря" Stinger, 33 - мільйони - на заміну реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лапланте повідомив, що 28 вересня планує зустрітися з керівниками національних відомств з озброєння інших країн, що входять до Контактної групи з питань озброєння України, щоб обговорити підтримку України у її протистоянні агресії РФ як у даний момент, та і у майбутньому. Планується обговорення, зокрема, питань "нарощування виробництва ключових можливостей", розвитку "глобальної картини ланцюга постачань" товарів оборонного призначення, а також питання сумісності між різними системами і підвищення взаємозамінності. "Це можливість для нас брати боєприпаси в однієї країни і використовувати їх у системах озброєнь іншої, і навпаки", - пояснив Лапланте.

Під час п'ятого засідання Контактної групи з питань оборони України на німецькій авіабазі Рамштайн 8 вересня міністр оборони Ллойд Остін оголосив про виділення ще 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні у вигляді зброї. Ця допомога включатиме гаубиці калібру 105 міліметрів, протитанкові системи, артилерійські боєприпаси й ракети до РСЗВ HIMARS, військові автомобілі Humvee, броньовані санітарні машини та інше обладнання. Враховуючи цей останній пакет, загальна сума допомоги США Україні з початку вторгнення РФ перевищила 14,5 мільярда доларів, кажуть у Пентагоні.