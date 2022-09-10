Найбільші банки планують включити Індію до індексів облігацій замість Росії – Bloomberg

Найбільші банки планують включити облігації Індії до глобальних індексів, і однією з причин для цього є виключення Росії. Індія має найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплюється глобальними індексами.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією агентства, Morgan Stanley планує в середині вересня оголосити про приєднання Індії до індексу облігацій ринків JPMorgan Chase & Co, що розвиваються. У цьому випадку фактичне включення відбудеться у третьому кварталі 2023 року.

Goldman Sachs Group припускає, що подібна заява буде зроблена у четвертому кварталі цього року, а включення - у другому чи третьому кварталі 2023 року.

Обидва банки розраховують, що частка Індії становитиме 10% - найбільша вага для однієї країни в індексі. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Представник JPMorgan в Індії відмовився від коментарів виданню.

Bloomberg пише, що індійські суверенні облігації мають високу прибутковість, і включення їх у глобальні індекси зробить інвестиції простішими для закордонних інвесторів.