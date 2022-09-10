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Країни ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російський газ
23:26 09.09.2022 |
Міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про те, чи слід і як вводити граничну ціну на російський природний газ.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
Це питання обговорювалося у п'ятницю на терміновій зустрічі міністрів енергетики ЄС, скликаній головуючою Чехією.
"Росія використовувала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Європейський Союз. Ми повинні гарантувати, що їхні зусилля зазнають невдачі", - заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив колегам: "Нас не можна шантажувати".
Він сподівався подолати інші розбіжності у поглядах на пропозиції щодо відновлення доступності цін на природний газ та електроенергію.
Запропоновані заходи варіюються від непередбачених зборів із нафтогазових компаній, чий прибуток виріс разом зі стрімким зростанням цін, до збільшення коштів для компаній, щоб вони продовжували працювати, поки борються з нестабільними енергетичними ринками.
Декілька міністрів заявили, що досягнення угоди буде непростим, враховуючи енергетичний баланс, постачання та потреби кожної країни, але вони визнали, що час має вирішальне значення, якщо найбільш уразливі люди в Європі хочуть отримати своєчасну допомогу.
Міністри передадуть свої думки Європейській комісії, яка надасть пропозицію для держав-членів наступного тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.
Єврокомісія вже закликала до встановлення стелі цін на російський природний газ та домагається "солідарного внеску" від європейських нафтогазових компаній, які отримали неймовірний прибуток від зростання цін на енергоносії.
Раніше ЗМІ повідомляли, що принаймні 10 країн ЄС проти встановлення граничної ціни на газ.
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