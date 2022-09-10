Німеччина запровадить «зелену карту» для збільшення робочої сили

Уряд Німеччини запроваджує свою версію «зеленої карти», Chancenkarte (буквально «карта можливостей»), у спробі заповнити гостру нестачу робочої сили.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Нова "карта можливостей", представлена ​​міністром праці Хубертусом Хайлем цього тижня, надасть іноземним громадянам можливість приїхати до Німеччини у пошуках роботи навіть без пропозиції про роботу, якщо вони відповідатимуть як мінімум трьом із цих чотирьох критеріїв:

1) Вища освіта чи професійна кваліфікація

2) Досвід роботи не менше трьох років.

3) Знання мови або попереднє проживання у Німеччині

4) Вік до 35 років

Критерії мало чим відрізняються від тих, що використовуються в бальній системі Канади, хоча в ній використовується складніша система оцінювання.

За словами міністра будуть обмеження та умови, кількість карток щорічно обмежуватиметься урядом Німеччини відповідно до попиту на ринку праці.

"Йдеться про кваліфіковану імміграцію, небюрократичний процес, і тому важливо, щоб ми говорили, що ті, хто має карту можливостей, можуть заробляти на життя, поки вони знаходяться тут", - сказав Хайль.

Брак кваліфікованої робочої сили в Німеччині вже давно є проблемою. Федерація німецьких асоціацій роботодавців у металургійній та електротехнічній промисловості повідомляє, що дві з п'яти компаній у цьому секторі стикаються з проблемами виробництва через брак персоналу.

Число кваліфікованих фахівців, які емігрують до Німеччини з країн, що не входять до ЄС, за останні кілька років зросло, але ще відносно невелике. Кількість кваліфікованих робітників, які в'їхали до Німеччини у 2019 році, склала трохи більше 60 000 осіб, що становить лише 12% усієї міграції з країн, що не входять до ЄС.