Одну зі справ щодо експрезидента Молдови Додона передали до суду

Генпрокуратура Молдови 9 вересня передала до суду справу проти проросійського експрезидента Ігоря Додона, що стосується незаконної схеми під час закупівлі електроенергії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Розслідування у справі завершили ще у серпні, після чого Додон та адвокати мали місяць на ознайомлення з матеріалами. Розслідування тривало з вересня 2021 року.

За даними слідства, на початку 2007 року керівництво підприємства Energocom, що постачає у Молдову електроенергію, у змові з посадовцями Мінекономіки - яке тоді очолював Додон - та іншими, у тому числі за межами країни, необгрунтовано збільшили закупівельну ціну та привласнили різницю.

Ігоря Додона звинувачують у підписанні висновку, з допомогою якого гендиректор Energocom підписав угоду з угорською компанією на закупівлю 2,3 млрд кВт/год з травня 2008 по червень 2009 року всупереч положенням закону, хоча Energocom вже мав дві угоди, за якими ціна була на 29% нижчою. Внаслідок цього держава зазнала збитків у розмірі 11,9 млн доларів, які потім перевели в офшори, а споживачі постраждали від вищих тарифів.

У прокуратурі зазначили, що деякі інші учасники схеми входять до злочинної групи на чолі з лідером "Демпартії", так званим "володарем Молдови" Владом Плахотнюком.

Додон раніше назвав справу сфальсифікованою.

Нагадаємо, Ігор Додон з 30 травня перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням. Всі ці звинувачення пов'язані з так званою справою про "кульок".