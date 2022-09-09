Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський центробанк перевіряє готовність банків до енергетичної кризи – Bloomberg

 

Європейський центральний банк активізує обговорення з керівниками банків щодо готовності до потенційного сплеску феолтів компаній та зменшення ліквідності енергетичного ринку на тлі газової кризи, спричиненої Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства говорять, що минулого місяця банківський наглядовий орган із Франкфурта написав кредиторам, попросивши їх проаналізувати вплив припинення подачі газу на їхній бізнес.

Відповіді мають бути надані в середині вересня, а подальші розмови мають відбутися до кінця цього місяця, повідомили джерела, які забажали залишитись анонімними.

Агенство додає, що зусилля Європи запобігти повномасштабній енергетичній кризі були зірвані цього місяця після припинення Росією постачання "Північним потоком" у відповідь на санкцій, накладені через її напад на Україну.

Банки стикаються з дедалі більшими втратами в міру ескалації енергетичної кризи, і плани багатьох кредиторів повернути інвесторам значні дивіденди після багатьох невдалих років можуть бути поставлені під сумнів.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів на цю тему.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7112
  0,0621
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1217  0,17 0,43 41,1957  0,10 0,25
EUR 39,6120  0,25 0,62 41,2390  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес