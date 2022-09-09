Європейський центробанк перевіряє готовність банків до енергетичної кризи – Bloomberg

Європейський центральний банк активізує обговорення з керівниками банків щодо готовності до потенційного сплеску феолтів компаній та зменшення ліквідності енергетичного ринку на тлі газової кризи, спричиненої Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства говорять, що минулого місяця банківський наглядовий орган із Франкфурта написав кредиторам, попросивши їх проаналізувати вплив припинення подачі газу на їхній бізнес.

Відповіді мають бути надані в середині вересня, а подальші розмови мають відбутися до кінця цього місяця, повідомили джерела, які забажали залишитись анонімними.

Агенство додає, що зусилля Європи запобігти повномасштабній енергетичній кризі були зірвані цього місяця після припинення Росією постачання "Північним потоком" у відповідь на санкцій, накладені через її напад на Україну.

Банки стикаються з дедалі більшими втратами в міру ескалації енергетичної кризи, і плани багатьох кредиторів повернути інвесторам значні дивіденди після багатьох невдалих років можуть бути поставлені під сумнів.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів на цю тему.