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Спроби росії підірвати енергоринок ЄС зазнають провалу – єврокомісар
15:51 09.09.2022 |
Росія намагається максимально ускладнити для ЄС проходження зимового періоду та підірвати стабільність європейського енергетичного ринку, але міністри енергетики країн ЄС погодять спільні заходи, щоб всі ці деструктивні дії кремля зазнали провалу.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком надзвичайної Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми зустрічаємося сьогодні, щоб обговорити надзвичайну ситуацію на енергетичному ринку та об'єднану відповідь ЄС, для пом'якшення цінової кризи та для стабілізації фінансового енергетичного ринку. Поставки газу росія використовує як зброю, щоб викликати енергетичну кризу наступної зими, послабити наші економіки та розділити Європейський Союз політично. Ми маємо переконатися, що ці зусилля (росії) зазнають провалу», - зазначила єврокомісар.
Вона зауважила, що протягом минулих місяців Євросоюз підвищив власну готовність до реагування на енергетичну кризу. Зокрема, була погоджена спільна політика щодо використання газових сховищ, проведена диверсифікація шляхів постачання енергії на європейський ринок.
«Ми маємо втрутитися, щоб вирішити проблему високих та дуже нестабільних цін. Необхідно захистити наших споживачів, малі компанії та бізнес від негативного впливу, який спричиняють такі високі ціни. Я представлю міністрам пакет з п'яти пропозицій, з метою вирішення короткострокових проблем. Паралельно буде продовжуватися робота із структурної реформи сектору електроенергії. Очікую, що міністри нададуть нам імпульс для уточнення цих пропозицій, до наступного тижня, коли вони обговорюватимуться колегією (Єврокомісії - ред.)», - сказала Сімсон.
Вона зауважила, що має намір поінформувати міністрів енергетики ЄС про імплементацію спільного рішення щодо зменшення попиту газу, про створення спільної платформи для закупівлі енергії, а також про розвиток енергетичного співробітництва з Україною, включаючи питання ядерної безпеки.
Як повідомлялося, 7 вересня, перед надзвичайною зустріччю міністрів енергетики, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виклала п'ять напрямків вирішення енергетичних проблем, які постануть перед ЄС цієї зими.
Серед них - диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів та зменшення залежності від росії, «розумне» заощадження електроенергії у пікові періоди споживання, обмеження граничного рівня надприбутків енергетичних компаній внаслідок надвисоких цін на енергію, державна підтримка на адресу домогосподарств та малого й середнього бізнесу, які потерпають від надзвичайної ситуації на енергетичному ринку.
Нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через «Північний потік», що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії.
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