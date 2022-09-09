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Американська нафтосервісна компанія Halliburton остаточно продала бізнес у Росії
15:34 09.09.2022 |
Американська нафтосервісна корпорація Halliburton із "великої четвірки" нафтосервісних компаній оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії. Про це йдеться у заяві компанії.
"Компанія Halliburton сьогодні оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії російському менеджменту, що складається з колишніх співробітників Halliburton", - повідомили у компанії.
У компанії уточнили, що тепер команда російських менеджерів володіє та керує колишнім бізнесом та активами Halliburton у Росії під назвою BurService LLC.
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