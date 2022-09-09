Американська нафтосервісна компанія Halliburton остаточно продала бізнес у Росії

Американська нафтосервісна корпорація Halliburton із "великої четвірки" нафтосервісних компаній оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії. Про це йдеться у заяві компанії.

"Компанія Halliburton сьогодні оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії російському менеджменту, що складається з колишніх співробітників Halliburton", - повідомили у компанії.

У компанії уточнили, що тепер команда російських менеджерів володіє та керує колишнім бізнесом та активами Halliburton у Росії під назвою BurService LLC.