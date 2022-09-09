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Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену
12:16 09.09.2022 |
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.
Про це йдеться у заяві відомства.
Зазначається, що для громадян Росії діятимуть загальні правила візового кодексу.
У заяві пояснили, що відповідне рішення призведе до підвищення плати за оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документальні підтвердження, збільшення часу оформлення візи та більших жорстких правил для видачі багаторазових віз.
"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, включаючи напади на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти.
Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", - наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Рішення набуде чинності з 12 вересня 2022 року.
Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.
Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.
У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".
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