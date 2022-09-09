Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС виступають за ліміт цін на весь газ, а не тільки на російський, - FT

 

Щонайменше 10 країн Євросоюзу вимагають ввести обмеження на ціни на газ для всіх постачальників. При цьому деякі з них попереджають, що виділення Росії може підштовхнути Володимира Путіна до повного припинення поставок до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами офіційних осіб, серед країн-членів ЄС, які виступають проти пропозиції ввести обмеження виключно на імпорт російського газу - Італія, Польща і Греція.

Відсутність консенсусу з питання обмеження цін на газ означає, що пропозиція, швидше за все, буде обговорюватися лише коротко на екстреній зустрічі міністрів енергетики 9 вересня, покликаної узгодити заходи з надання допомоги споживачам і компаніям в умовах енергетичної кризи, сказали вони.

Кремль пригрозив припинити всі поставки в Європу в разі введення ЄС граничного рівня цін на газ. Поставки російського газу в блок скоротилися приблизно на 80% до 84 млн кубометрів на день з початку вторгнення Росії в Україну.

Війна Путіна в Україні підштовхнула Європу до спроб зменшити десятиліттями існуючу залежність від російських енергоносіїв, оголивши відсутність у Блоку короткострокових альтернатив.

Зусилля з пошуку нових джерел у поєднанні з рішенням Москви скоротити приплив газу по трубопроводах призвели до зростання європейських цін на газ, підвищення цін на електроенергію по всьому континенту і загрозу відключень і нормування електроенергії цієї зими.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1217  0,17 0,43 41,1957  0,10 0,25
EUR 39,6120  0,25 0,62 41,2390  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес