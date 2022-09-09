КНДР схвалила нову ядерну доктрину з розширеним переліком сценаріїв можливого удару

Північна Корея офіційно закріпила право використовувати превентивні ядерні удари для свого захисту у новому законі, який, за словами лідера Кім Чен Ина, робить її ядерний статус незворотнім.

Про ухвалення нового закону повідомили північнокорейські державні ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Парламент Північної Кореї затвердив закон у четвер на заміну закону 2013 року, що вперше окреслив ядерний статус країни.

"Найважливіше значення законодавчої політики щодо ядерної зброї полягає в тому, щоб провести непоправну межу, щоб не було жодних угод щодо нашої ядерної зброї", - заявив Кім Чен Ин у своїй промові перед асамблеєю.

Він додав, що ніколи не відмовиться від зброї, навіть якщо країна зіткнеться зі століттям санкцій.

Серед сценаріїв, які вважатимуться легальними обставинами для ядерного удару, буде загроза неминучого ядерного удару; якщо керівництво, народ або існування країни опинилися під загрозою; щоб отримати перевагу під час війни; кілька інших причин.

Закон 2013 року передбачав, що Північна Корея може використовувати ядерну зброю для відбиття вторгнення або нападу з боку ворожої ядерної держави та завдання ударів у відповідь.

Новий закон виходить за рамки цього і дозволяє завдавати превентивних ядерних ударів у разі виявлення неминучої атаки із застосуванням зброї масового знищення або загрози "стратегічним об'єктам" країни, включаючи її керівництво.

Як і попередній закон, нова версія обіцяє не загрожувати неядерним державам ядерною зброєю, якщо вони не приєднаються до ядерної країни для нападу на КНДР.

Північна Корея стала єдиною державою в історії, яка вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 2003 році. Відтоді вона провела шість ядерних випробувань, останнє - у вересні 2017 року.

США вважають, що зараз Північна Корея готується до нового ядерного випробування.

Україна влітку розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав "незалежність" окупованих Росією територій.