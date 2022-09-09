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США запровадили санкції проти іранських компаній за постачання безпілотників в РФ
10:46 09.09.2022 |
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, обмеження ввели проти іранської компанії Safiran Airport Services. Зазначається, що ця компанія "координувала російські військові польоти між Іраном та Росією, зокрема повʼязані з транспортуванням іранських безпілотників, персоналу та супутнього обладнання з Ірану до Росії".
Також у санкційні списки США потрапили три іранські компанії-виробники безпілотників - Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) та Baharestan Kish Company. Вони компанії виробляють БПЛА для іранських збройних сил.
Також під санкції потрапив керуючий директор Baharestan Kish Company Рехматолл Хейдарі.
"Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну Росії проти України. Ми також без вагань будемо націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід.
Неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА чи їх передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України", - наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
У липні Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.
Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.
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