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Air Moldova анонсувала відновлення польотів у Росію
10:44 09.09.2022 |
Авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви.
Про це компанія повідомила 9 вересня, пише "Європейська правда".
У повідомленні про відновлення польотів Air Moldova, колись державна, а нині приватизована компанія, пояснила, що ухвалила рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.
Крім того, зазначили в компанії, рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому.
"Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, триваліший час, витрачений у дорозі, тривалі та втомливі польоти з пересадкою. Особливо важкими є поїздки у разі невідкладної медичної допомоги.
Швидкі та безпечні авіаперельоти є необхідністю для наших громадян.
Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією - це відповідь на вимоги наших співвітчизників", - йдеться у поясненні компанії у Facebook.
Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.
З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.
Долетіти з Росії до Молдови або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул та Єреван. Туреччина та Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди, як і раніше, літають російські літаки.
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