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США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
09:43 09.09.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила заборонити американським технологічним компаніям з держпідтримкою будувати заводи в Китаї терміном на 10 років. Це стосується, наприклад, Intel. А ось Nvidia та AMD це не повинно торкнутися безпосередньо, оскільки вони віддають виробництво TSMC та іншим підрядникам.
Крім виробника процесорів, ця вимога може торкнутися Micron (випускає чіпи пам'яті) та деякі інші компанії. Повного переліку джерело не наводить. Швидше за все, ці та інші компанії збільшать виробництво в США, щоб не втратити держфінансування.
У США зазначили, що таким чином хочуть подолати дефіцит напівпровідників та знизити залежність від Китаю за масового виробництва. Представники компаній поки що не дали коментарів з цього питання. При цьому в США мають намір інвестувати понад 50 мільярдів доларів у нарощування внутрішнього виробництва мікрочіпів та напівпровідникової продукції.
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