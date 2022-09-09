Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї

 

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила заборонити американським технологічним компаніям з держпідтримкою будувати заводи в Китаї терміном на 10 років. Це стосується, наприклад, Intel. А ось Nvidia та AMD це не повинно торкнутися безпосередньо, оскільки вони віддають виробництво TSMC та іншим підрядникам.

Крім виробника процесорів, ця вимога може торкнутися Micron (випускає чіпи пам'яті) та деякі інші компанії. Повного переліку джерело не наводить. Швидше за все, ці та інші компанії збільшать виробництво в США, щоб не втратити держфінансування.

У США зазначили, що таким чином хочуть подолати дефіцит напівпровідників та знизити залежність від Китаю за масового виробництва. Представники компаній поки що не дали коментарів з цього питання. При цьому в США мають намір інвестувати понад 50 мільярдів доларів у нарощування внутрішнього виробництва мікрочіпів та напівпровідникової продукції.
За матеріалами: PC Gamer
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2045  0,09 0,23 41,2241  0,07 0,18
EUR 39,6159  0,25 0,62 41,2545  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес