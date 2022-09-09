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АНАЛІТИКА

США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії

 

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у четвер оголосила, що Вашингтон підтримує реформу Ради Безпеки Організації - зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Томас-Грінфілд заявила на брифінгу, присвяченому пріоритетам США на 77-ій сесії Генеральної Асамблеї.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв'язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН", - наголосила дипломатка у виступі.

Повномасштабну війну Росії проти України вона назвала "спробою панування в найчистішій формі" та "випробуванням для найбільш основоположних принципів, створених в ООН".

У цьому контексті Томас-Грінфілд оголосила, що США відсьогодні вирішили дотримуватися "шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН". Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків.

"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", - зазначила постпредка США при ООН.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім'я відповідальності", - додала вона.

Також Томас-Грінфілд анонсувала широкі консультації за участі президента США Джо Байден, державного секретар Ентоні Блінкена та "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".

Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді Безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.
Ключові теги: США, Росія
 

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