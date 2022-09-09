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АНАЛІТИКА

Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту

 

Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Індія, великий імпортер російської нафти, погодилася продовжити переговори про приєднання до ініціативи країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту", - зазначив Адейемо.

За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що Китай також піде на зустріч новій угоді. Він додав, що в правилах буде роз'яснено, як імпортери можуть використовувати страхування для відвантаження російської нафти, якщо ціна знаходиться нижче узгодженої межі.

Адейемо не розкрив підсумкову узгоджену максимальну ціну, але сказав, що вона в будь-якому випадку буде ефективною, навіть якщо Індія та інші країни-імпортери нафти не приєднаються до ініціативи.

Раніше стало відомо, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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