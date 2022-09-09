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Стів Джобс
Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту
23:16 08.09.2022 |
Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Індія, великий імпортер російської нафти, погодилася продовжити переговори про приєднання до ініціативи країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту", - зазначив Адейемо.
За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що Китай також піде на зустріч новій угоді. Він додав, що в правилах буде роз'яснено, як імпортери можуть використовувати страхування для відвантаження російської нафти, якщо ціна знаходиться нижче узгодженої межі.
Адейемо не розкрив підсумкову узгоджену максимальну ціну, але сказав, що вона в будь-якому випадку буде ефективною, навіть якщо Індія та інші країни-імпортери нафти не приєднаються до ініціативи.
Раніше стало відомо, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.
За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.
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