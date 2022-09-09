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Китай скуповує зріджений газ з РФ за пів ціни – Bloomberg
23:12 08.09.2022 |
Росія продала декілька партій скрапленого газу зі свого експортного заводу "Сахалін-2" до Китаю з поставкою в грудні за майже вдвічі нижчою від поточних котирувань ціною.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трейдерів, обізнаних у справі.
Як зʼясувало агентство, відповідний тендер завершився на початку цього тижня. Такий крок є вигідним для обох країн: Китай може забезпечити дешевше газопостачання та перепродавати поставки від більш дорогих експортерів комунальним підприємствам Європи та Азії, а Росія може надалі продавати паливо для отримання прибутку.
Японія та Південна Корея, які традиційно є основними напрямками для Сахалінського СПГ, припинили закуповувати спотові поставки із заводу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Російські поставки надалі присутні на ринку завдяки лише реорганізації торговельних потоків через країни, яким не є проблемою прийняття російських вантажів", - сказав Сол Кавонік, енергетичний аналітик Credit Suisse. "Схоже, Китай із задоволенням приймає російський СПГ зі знижкою, замінюючи альтернативні поставки, які потім можуть бути спрямовані до Європи за вищими цінами".
Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, у серпні обсяг імпорту СПГ Китаєм з Росії зріс до найвищого рівня за щонайменше два роки. Тим часом поставки зі США впали.
Оператор "Сахалін-2" контролюється російським "Газпромом".
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