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Новий король Британії взяв ім’я Карла ІІІ
23:02 08.09.2022 |
Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час звернення до нації у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ оголосила, що новий король узяв собі ім'я Карла ІІІ (Charles III).
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави - Його Величності королю Карлу ІІІ", - сказала Трасс.
За традицією тронні імена британських королів пишуться в біблійній традиції. Так, королі з іменем Джеймс (James) мають тронне ім'я Яків, а Чарльз (Charles), відповідно, стає Карлом.
Під час звернення Трасс також назвала смерть королеви "величезним шоком для нації та світу" й назвала Єлизавету ІІ "каменем, на якому була побудована сучасна Британія", і "самим духом Великої Британії".
"Боже, бережи короля", - додала британська прем'єрка, відсилаючи до назви гімну Сполученого Королівства, який за правління Єлизавети ІІ називався "Боже, бережи королеву".
Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина - 74-річна Камілла - отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.
Як повідомлялося, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.
В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.
У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.
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