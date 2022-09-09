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Померла королева Великобританії Єлизавета II
22:58 08.09.2022 |
Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96-років у своїй шотландської резиденції, замку Балморал. "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра", - повідомив у четвер, 8 вересня, офіційний акаунт королівської родини Великобританії у Twitter.
В замку Балморал також перебували спадкоємець престолу принц Чарльз із дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою, та сестрою, принцесою Ганною. До Шотландії прибули другий син королеви принц Ендрю, герцог Йоркський, а також онук, принц Вільям з дружиною, герцогинею Кембриджської Кетрін. Ще один онук, принц Гаррі, на шляху до замку Балморал. Його дружина, герцогиня Сасекська Меган, не супроводжує Гаррі, зазначило агентство PA Media.
У 2022 році Великобританія відзначила 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. У липні стало відомо, що Букінгемський палац уперше за десять років відредагував перелік обов'язків королеви на тлі повідомлень про її проблеми зі здоров'ям.
Найстаріший монарх в історії Великобританії
Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління.
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