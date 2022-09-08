Польща і країни Балтії закриють в'їзд туристам РФ 19 вересня

Причиною такого рішення в уряді Естонії назвали безпекові питання, а також величезне навантаження на прикордонні з Росією країни після припинення авіасполучення між ЄС і РФ через санкції за війну в Україні.

Литва, Латвія, Естонія та Польща запровадять суттєві обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами з 19 вересня.

Однією з причин такого рішення прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала питання безпеки, адже крім повномасштабної війни проти України, Росія також веде гібридну війну. На пресконференції в четвер, 8 вересня, прем'єрка послалась на дані досліджень, за якими понад 70 відсотків росіян підтримують війну в Україні. "Поїздка до Європейського Союзу - це не право людей, а привілей", - вкотре наголосила вона.

Каллас зазначила, що з моменту призупинення авіасполучення через санкції щодо РФ на прикордонні з Росією країни Європейського Союзу ліг дуже важкий тягар і Естонії доводиться витрачати величезні ресурси для забезпечення безпеки кордону.

"Вам тут не раді"

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що законодавча заборона набуде чинності з 19 вересня, і вже закликав громадян Росії не приїжджати до країни. "Вам тут не раді!" - цитує його естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

У свою чергу міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец пояснив, що до Естонії не зможуть в'їхати власники шенгенських віз із РФ, метою подорожі яких є туризм, спорт чи культура. Водночас будуть виключення для тих, хто в'їжджатиме з гуманітарних або сімейних причин. Він очкує, що кількість росіян, які приїжджають до Естонії, суттєво знизиться та становитиме близько 100 людей на день.

В ЄС не заперечили проти заборони

Говорячи про рішення, прем'єрка Естонії зауважила, що після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС минулого тижня, на якій домовились призупинити спрощений візовий режим з Росією замість запровадження повної заборони на в'їзд усіх громадян РФ, Європейська комісія визнала право прикордонних країн ухвалювати обмеження на національному рівні. Водночас Каллас додала, що Естонія та інші сусідні з Росією країни продовжать шукати спільний підхід щодо візових питань на рівні Євросоюзу.

Раніше до ініціативи країн Балтії, крім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Співрозмовник ERR припустив, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.