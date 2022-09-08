Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Термінал у Нідерландах прийме першу партію СПГ у середині вересня – ЗМІ
17:37 08.09.2022 |
Дві плавучі регазифікаційні установки (FSRU) прибули в нідерландський порт «Емсхавен», уже в четвер починається їхня підготовка до експлуатації, повідомляє агентство Bloomberg.
Установки Exmar S188 і Golar Igloo, кожна з яких орендована на 5 років, формують єдиний термінал, яким керує підрозділ Gasunie-EemsEnergyTerminal. Термінал отримає першу комерційну партію СПГ у середині вересня, а до 31 грудня заплановано постачання загалом 18 партій СПГ.
Той факт, що FSRU, що перетворюють СПГ на газоподібну форму, починають працювати перед початком зимового сезону, дуже важливий для Європи в умовах енергетичної кризи, яка посилилася внаслідок скорочення постачання газу з росії, зазначає Bloomberg.
Попит на плавучі СПГ-термінали в Європі зростає, оскільки їх може бути введено в експлуатацію швидше, а також є дешевшими й екологічнішими, ніж берегові термінали. Влада Німеччини зафрахтувала п'ять FSRU, і ще дві установки орендовані приватним німецьким бізнесом. Італія, Франція й країни Балтії також планують використати цю технологію.
Раніше повідомлялося, що сукупна пропускна спроможність установок Exmar S188 і Golar Igloo становить приблизно 8 млрд кубометрів газу на рік.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|Польща і країни Балтії закриють в'їзд туристам РФ 19 вересня
|Термінал у Нідерландах прийме першу партію СПГ у середині вересня – ЗМІ
|Європа продовжить стикатися з дефіцитом газу щонайменше до 2025 року – Bloomberg
|ЄЦБ готовий до подальшого зростання ставок, убачає ризик подальшого посилення інфляції - Лагард
|ЄЦБ підвищив прогноз інфляції на 2022-2024 роки, знизив оцінку зростання ВВП у наступні два роки
Бізнес
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»