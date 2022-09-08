Термінал у Нідерландах прийме першу партію СПГ у середині вересня – ЗМІ

Дві плавучі регазифікаційні установки (FSRU) прибули в нідерландський порт «Емсхавен», уже в четвер починається їхня підготовка до експлуатації, повідомляє агентство Bloomberg.

Установки Exmar S188 і Golar Igloo, кожна з яких орендована на 5 років, формують єдиний термінал, яким керує підрозділ Gasunie-EemsEnergyTerminal. Термінал отримає першу комерційну партію СПГ у середині вересня, а до 31 грудня заплановано постачання загалом 18 партій СПГ.

Той факт, що FSRU, що перетворюють СПГ на газоподібну форму, починають працювати перед початком зимового сезону, дуже важливий для Європи в умовах енергетичної кризи, яка посилилася внаслідок скорочення постачання газу з росії, зазначає Bloomberg.

Попит на плавучі СПГ-термінали в Європі зростає, оскільки їх може бути введено в експлуатацію швидше, а також є дешевшими й екологічнішими, ніж берегові термінали. Влада Німеччини зафрахтувала п'ять FSRU, і ще дві установки орендовані приватним німецьким бізнесом. Італія, Франція й країни Балтії також планують використати цю технологію.

Раніше повідомлялося, що сукупна пропускна спроможність установок Exmar S188 і Golar Igloo становить приблизно 8 млрд кубометрів газу на рік.

