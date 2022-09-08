ЄЦБ готовий до подальшого зростання ставок, убачає ризик подальшого посилення інфляції - Лагард

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить піднімати ключові відсоткові ставки на наступних кількох засіданнях, заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард на прес-конференції за підсумками засідання у четвер.

За її словами, рішення про підвищення ставок на 75 базисних пунктів (б.п.) 8 вересня було ухвалено одноголосно, хоча висловлювалися різні думки.

Нинішній рівень ставок далекий від "нейтрального", і регулятору доведеться продовжувати їхнє підвищення, повідомила Лагард.

Вона наголосила на збереженні ризику прискорення інфляції в єврозоні на тлі підйому цін на енергоносії, додавши, що ослаблення євро посилює інфляційний тиск. Песимістичний сценарій ЄЦБ, за її словами, передбачає повне припинення постачання російського газу до Європи, яке може призвести до зниження ВВП єврозони на 0,9% у 2023 році.