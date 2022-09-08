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АНАЛІТИКА

ЄЦБ підвищив прогноз інфляції на 2022-2024 роки, знизив оцінку зростання ВВП у наступні два роки

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив прогноз зростання споживчих цін у поточному році до 8,1%, наступного року - до 5,5%, у 2024 році - до 2,3%.

У червні аналітики банку оцінювали ці показники на рівні 6,8%, 3,5% та 2,1% відповідно.

Згідно з новим прогнозом, ВВП єврозони в 2022 році збільшиться на 3,1% проти 2,8%, як передбачалося раніше. Однак очікування на наступний рік погіршено до 0,9% з 2,1%, на 2024 рік - до 1,9% з 2,3%.

"Останні дані показують суттєве уповільнення економічного зростання в єврозоні, економіка, ймовірно, залишатиметься в стагнації поточного року і в першому кварталі 2023 року, - йдеться в пресрелізі ЄЦБ. - Дуже високі ціни на енергоносії скорочують купівельну спроможність людей, і, незважаючи на ослаблення проблем у ланцюжках поставок, це обмежує економічну активність".

Негативним чинником, що позначається на настрої споживачів та бізнесу, є ситуація в Україні, наголошують у ЄЦБ.

Експерти Центробанку очікують, що інфляція посилюватиметься найближчим часом, проте "оскільки поточні двигуни зростання споживчих цін згодом зійдуть нанівець і нормалізація грошово-кредитної політики почне впливати на економіку, інфляція згодом уповільниться".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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