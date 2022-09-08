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АНАЛІТИКА

Пентагон перестав приймати винищувачі F-35 через китайську деталь у двигуні

Пентагон перестав приймати винищувачі F-35 через китайську деталь у двигуні

 

Міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилось, що магніт, який використовується у двигуні, був зроблений із неліцензованої китайської сировини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як повідомив речник Пентагону Расселл Гумаре, внутрішнє розслідування показало, що сплав у змащувальному насосі двигунів F-35 не відповідає вимогам щодо державних закупівель, які забороняють неліцензовані матеріали з Китаю.

Гумаре підтвердив, що магніт, про який ідеться, не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тож ситуація не призвела до ризиків.

Виробник F-35, компанія Lockheed Martin, підтвердила проблему. Підрядник, який займається збором двигунів для винищувачів, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу.

Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, яку приймає Пентагон.
Ключові теги: США
 

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